Seconda stella condivisa nel cuore, la dedica nerazzurra di Enrico Miele a Nick Di Michele

Per non dimenticare

Per non dimenticare mar 23 aprile 2024

TERMOLI. «Difficilmente, nei miei 70 anni di vita, mi sarei sognato di scrivere qualcosa, non dal sapore di sfottò, a proposito della vittoria dello scudetto della seconda squadra di Milano, l’Inter.

Ma questa volta lo faccio con piacere perché il mio pensiero è rivolto a due carissimi amici. Due persone a me molto care, al di là del tifo calcistico. Due amici, uno lo incontro tutti i giorni, l’altro, purtroppo, dallo scorso 30 agosto non è più con noi. Sto parlando del comandante della Polizia Penitenziaria Nicolino “Nick” Di Michele, scomparso prematuramente come dicevo il 30 agosto 2023 a Parma dove era di servizio e l’altro è il consigliere comunale nonché presidente dell’associazione “Il Mosaico" Enrico Miele.

Di questa festa scudetto sono contento soprattutto per loro due. Quanto mi sarebbe piaciuto che l’amico Nick fosse stato qui presente a festeggiare questa vittoria. Pur non condividendo lo stesso credo calcistico, e la stessa cosa succede con Enrico Miele.

Perché loro, sia Nick che Enrico, sono due interisti atipici, non sono "bauscioni", né arroganti né prepotenti.

L’ultima volta che sono stato insieme a entrambi, era lo scorso 10 giugno, sul campo del Difesa Grande per i 40 anni di attività del sodalizio sportivo. Gli interisti, già leggendo la data, ricorderanno cosa sarebbe successo nella serata, la finalissima di Champion tra il club neroazzurro e il Manchester City.

Dopo i festeggiamenti era stato allestito un maxi schermo per poter guardare la finale di Champion, così io, Enrico e Nick tra un panino con la porchetta e una birra, ci siamo seduti a guardare la partita. O meglio, loro a tifare e io a gufare. La serata è continuata e anche se iniziò a piovere, siamo rimasti noi 3 con le sedie di plastica a farci da ombrelli. La partita se la sono portata a casa gli inglesi, l’Inter fuori dalla Champion, Enrico e Nick molto affranti mentre io, beh, avevo la gioia nel cuore. Vedendoli affranti ho pensato di rincuorarli, dicendo loro che mi dispiaceva, ma dentro il mio cuore da diavolo, diceva il contrario. E loro, conoscendomi molto bene, lo sapevano. E oggi, voltandomi indietro, avrei voluto davvero gioire con Nick e anche con Enrico. E non oso immaginare la gioia e gli sfottò di Nick, li avrei presi con piacere.

Nick, lo so che stai festeggiando in cielo, so che questa vittoria ti rende sereno, più di quanto tu lo sia stato qui. E poi, sono contento per Enrico una gran brava persona. Loro due, davvero, ve lo dico sinceramente sono gli unici amici interisti per il quale sono contento.

Brava Inter ma soprattutto grazie della vostra amicizia, terrena e spirituale.

Il tifo rimane sempre un gioco, mentre l’amicizia è un dono che non va mai perso.

Forza Nick, forza Enrico, forza Inter (che dolore scriverlo), dal vostro amico milanista, Michele Trombetta».