Skate park di via Firenze, assegnati i lavori per completare l'opera attesa dai giovani

TERMOLI. Un paio di mesi fa venne annunciata la svolta per il completamento dello skate park di via Firenze, opera molto attesa sul territorio cittadino, soprattutto dai più giovani. In quell’incontro, avvenuto nella stanza del vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, fu comunicato agli interessati di aver trovato la copertura economica per ultimare i lavori dello skatepark.

Un progetto portato avanti grazie all’interessamento di tanti appassionati che avevano chiesto l’intervento del Comune di Termoli per poter coltivare la propria passione.

I lavori di realizzazione dello skatepark erano già in fase avanzata, ma all’amministrazione comunale qualche tempo fa era stato chiesto di intervenire per apportare alcune modifiche al progetto.

Tempo di individuare una ulteriore copertura economica e il vicesindaco reggente Ferrazzano incontrò i rappresentanti dell’associazione, che si erano fatti portavoce dell’iniziativa, per annunciare loro la possibilità di ultimare l’opera così come richiesto in precedenza.

Il progettista incaricato ha così provveduto alla stesura della perizia di variante del progetto.

Ora si passa alla fase esecutiva, nel progetto appaltato era previsto un primo stralcio dello skate park e l’amministrazione ha reperito in bilancio comunale ulteriori fondi da sommare alle economie dell’appalto principale per il completamento dell’area.

Con procedura esperita tramite la piattaforma Traspare è stata invitata a presentare l’offerta la ditta “Emmeti S.R.L. Costruzioni e Restauri, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per l’importo di 51.960,05 euro oltre iva al 10%, col successivo affidamento dell’appalto.

