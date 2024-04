«Stazione da rivedere a Termoli, altro che grandi opere», utenti e cittadini spazientiti

TERMOLI. «È davvero questione di grandi opere?» La notizia dell’approvazione dell’ordine del giorno – peraltro all’unanimità – contro le barriere antirumore di Rfi propone d’attualità anche il malcontento per il mancato funzionamento e il tardivo ripristino dell’ascensore che collega viale Trieste alla stazione di Termoli.

«Sono uno studente termolese fuori sede da ormai 5 anni e uso abitualmente i treni per spostarmi. Di recente leggevo che il comune ha bocciato l'idea delle barriere antirumore per contrastare quello causato dei treni merci e che mira a un progetto "lungimirante" di arretramento dei binari nell'ottica dell’avvento della linea ad alta velocità. Ma è davvero questo il problema? La velocità? Il rumore? Invece di cercare soluzioni, e fondi soprattutto, a questioni enormi, perché non ci si preoccupa di fare lavori più piccoli e concreti alla stazione? Sto parlando dell'ascensore di via Trieste mai funzionante, dei display che la maggior parte delle volte sono non funzionanti e non segnano i treni correttamente, del sottopasso lasciato a sé stesso, delle mattonelle spaccate delle pensiline comprese quelle per i non vedenti.... e potrei continuare. Come si può aspirare all alta velocità se non si riesce prima a prendere un treno?»

Stesso copione da un altro utente social: «Come mai per sostituire un ascensore in stazione ci vogliono due mesi, creando disagio e difficoltà a persone anziane, disabili, mamme con carrozzini? Qualcuno ce lo può spiegare?» La data del 5 aprile ancora campeggia, ma sono trascorsi quasi 20 giorni.