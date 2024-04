Elezioni in Basilicata, gli auguri di Roberti a Bardi

CAMPOBASSO. "La vittoria di Vito Bardi, riconfermato Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, dimostra come le politiche del centrodestra, sia nazionale che sui territori, siano apprezzate dall’elettorato ogniqualvolta è chiamato alle urne". Dichiara il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

"Al collega Presidente Vito Bardi, che ho avuto modo di conoscere e con cui spesso mi sono confrontato anche per i tanti motivi di analogia del Molise con la Basilicata, vanno i complimenti perché riconfermarsi non è mai semplice. La sua vittoria certifica quanto di buono fatto dal centrodestra in regione e quanto di positivo stia facendo, per il Meridione, il Governo Meloni- continua Roberti- Con la scelta degli elettori lucani, il centrodestra in Basilicata potrà continuare a lavorare in continuità a quanto fatto negli ultimi cinque anni.

Mi preme sottolineare, inoltre, il consenso ottenuto da Forza Italia, che si è attestato a un lusinghiero 13,01%, terzo partito della regione, distanziato soltanto di qualche decimo di punto dal secondo partito. L’ennesima conferma di un partito in salute, che sta proseguendo la propria azione nel solco del Presidente Silvio Berlusconi, ma che guarda al futuro sempre con rinnovato entusiasmo".