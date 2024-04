Lancellotta (Fdi): soddisfatta per i fondi destinati al carcere di Larino

LARINO. Anche l'onorevole Elisabetta Lancellotta (FdI) si è dichiarata soddisfatta per il finanziamento destinato all'edilizia penitenziaria nel carcere di Larino.

“Sono soddisfatta che il governo abbia approvato la realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria per oltre 36 milioni di euro. Per quanto riguarda il Molise, è stato dato il via libera ai lavori di ristrutturazione del carcere di Larino, in provincia di Campobasso, dal valore di oltre un milione di euro. Per Fratelli d’Italia il tema delle carceri e della sicurezza delle persone è fondamentale. Dopo anni di noncuranza sull’argomento da parte della sinistra, il governo Meloni ha invertito la tendenza ed intende assicurare alla Polizia penitenziaria tutto il necessario per svolgere in modo dignitoso e in protezione il proprio lavoro.

La ristrutturazione del carcere di Larino è da tempo attesa: per questo, il suo finanziamento rappresenta una pagina positiva per il Molise e segna l’ennesima promessa mantenuta dal governo Meloni. Voglio dunque ringraziare il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, per il suo instancabile ed encomiabile lavoro. Il frutto della sinergica attività tra il governo e i rappresentanti del territorio sta dando costantemente ottimi frutti”.