Rifiuti e inciviltà: «Continuano gli abbandoni di rifiuti in strada e nei cestini»

TERMOLI. I cestini urbani sia piccoli che grandi sono diventati punti di ‘riferimento’ per accumuli di sacchi di rifiuti domestici non correttamente differenziati. La pratica impropria di gettare il sacchetto di rifiuti domestici, nel cestino pubblico, pesa sulla collettività e sul decoro del territorio, nonché sullo standard del servizio di raccolta differenziata.

Questa mattina, sotto la scala del parcheggio del porto, gli operatori della Rieco Sud hanno trovato l’ennesimo cestino invaso da buste piene di rifiuti sia all’interno che per terra.

La stessa situazione si è ripresentata a San Timoteo con buste piene all’interno del cestino collocato in quella zona. Ogni giorno capita di trovare sacchi di pattume abbandonati nei cestini urbani, oppure in aree verdi.

"Presto ci sarà una riunione operativa con le guardie ambientali -spiega il Dirigente del settore Ambiente Gianfranco Bove -per coordinare un'efficace azione di controllo sul fenomeno dell'irregolare conferimento dei rifiuti nei cestini pubblici e vigilare per arginare questi fenomeni di inciviltà."

In via delle Rose, sempre questa mattina, sono stati abbandonati dei rifiuti per strada lasciati per terra e dentro sacchi neri.

“Il fenomeno degli abbandoni è sotto la nostra attenzione ogni giorno – afferma il direttore tecnico di Rieco Spa Angelo Di Campli – Gli strumenti che abbiamo a disposizione vengono messi in campo in tutte le situazioni per scongiurare questi atteggiamenti di inciviltà di alcuni. È una battaglia quotidiana in cui noi, come gestore di Igiene Urbana nel comune di Termoli, interveniamo prontamente dove è necessario. L’obiettivo è quello di disincentivare i cittadini che non differenziano i rifiuti secondo il modello vigente di raccolta differenziata 'porta a porta' (che prevede la raccolta a domicilio) ma li collocano impropriamente nei cestini urbani.

