Droni in volo a Termoli: la lezione per il brevetto

TERMOLI. Interessante iniziativa tra gli associati dell’Ultravolo Termoli e la scuola Istituto Alberghiero di Termoli Federico di Svevia, dove un gruppo di studenti hanno accettato di prendere parte a un corso per acquisire il brevetto di piloti di Droni di piccole dimensioni, ma molto utili per interventi di pubblica utilità come in caso di calamità naturali, per interventi a supporto degli operatori di protezione civile e altre situazioni che rientrano nei termini di legge.





In dieci, accompagnati da tre professori, sono una sorta da qui a pochi giorni sosterranno un esame che permetterà loro di acquisire il brevetto con cui saranno autorizzati e abilitati a manovrare i droni.





A spiegare le ultime nozioni ai ragazzi il presidente del campo Ultravolo Michele D’Auria e dal pilota Nicola Della Porta.





Dopo la parte teorica i ragazzi sono passati alla fase pratica, dove i protagonisti erano proprio i ragazzi che apprendevano le principali nozioni dai due istruttori e poi erano loro stessi Joystick in mano hanno dovuto cimentarsi nel far compiere un percorso lineare alla sofisticata attrezzatura.

