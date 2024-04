25 aprile, Roberti: ideali di pace, libertà, democrazia vadano perseguiti e difesi tutti i giorni

TERMOLI. 25 aprile 2024: il messaggio del Presidente Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti.

«Le date che celebrano pagine indelebili della storia rappresentano importanti momenti di riflessione, soprattutto quando si vivono periodi storici particolari, così come quelli che stiamo vivendo a livello mondiale.

Il 25 aprile rappresenta, per la nostra Italia, una data di fondamentale importanza nella storia di ognuno di noi, perché gli avvenimenti di quei giorni cambiarono, per sempre, lo scenario socio-politico della nostra Nazione.

In quei giorni, i protagonisti furono i giovani chiamati a combattere per gli ideali di libertà, democrazia, rinascita.

Dobbiamo ringraziare quei ragazzi che si sacrificarono per far risollevare l'Italia, flagellata dalla guerra.

È un momento, dunque, per onorare coloro che hanno lottato per la nostra libertà e per impegnarci a preservarla per le generazioni future.

La resistenza alla dittatura è un esempio di coraggio e determinazione che dobbiamo continuare a ricordare e celebrare. Oggi, più che mai, dobbiamo rimanere uniti nel difendere i valori di giustizia, uguaglianza e solidarietà, non dando nulla per scontato.

La situazione geopolitica mondiale testimonia come gli ideali di pace, libertà, democrazia vadano perseguiti e difesi tutti i giorni, perché sono l'eredità più importante che ci hanno lasciato i nostri nonni».