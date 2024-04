La memoria storica mai così attuale nella Festa della Liberazione

25 aprile: il discorso pronunciato dall'assessore all'Urbanistica Nico Balice

TERMOLI. A indossare la fascia tricolore nella commemorazione del 25 aprile, Festa della Liberazione, in piazza Monumento, è stato l'assessore all'Urbanistica Nico Balice, nella sua veste istituzionale, vista l'impossibilità del vice sindaco reggente di essere oggi alla cerimonia che celebra i 79 anni dalla fine della seconda guerra mondiale.





Accanto a Balice, assessori, presidente del Consiglio e consiglieri comunali, rappresentanti delle forze armate e dell'ordine, delle associazioni d'armi e combattentistiche e anche numerosi cittadini.

Una ricorrenza, quella odierna, che purtroppo come già avvenuto dal 2022 in avanti, non si rinnova più in un clima di pace, ma di guerre e tensioni internazionali, come ha rimarcato proprio Balice.





I due agenti della Polizia locale hanno deposto la corona al monumento ai caduti di tutte le guerre, prima che lo stesso assessore con delega di firma del Comune adriatico pronunciasse il suo breve ma sentito discorso, dopo la diffusione dell'inno nazionale. Anche il silenzio ha accompagnato i momenti della manifestazione, per iniziativa di un locale della piazza, infine, col rompete le righe, le consuete foto ricordo, con le componenti intervenute alla commemorazione.

Galleria fotografica