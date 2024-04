La Resistenza non ha fine, l'Anpi celebra il 25 aprile al Parco comunale

Per non dimenticare

Per non dimenticare gio 25 aprile 2024

La Resistenza non ha fine, l'Anpi celebra il 25 aprile al Parco comunale: intervista a Roberto Carluccio

TERMOLI. Un 25 aprile molto diverso da quelli celebrati in città nel corso degli anni, perché la sezione locale dell’Anpi, guidata con rinnovato vigore da Roberto Carluccio, ha voluto organizzare una manifestazione dal carattere aggregativo, con musica, laboratori per i più piccoli, convivialità e riflessione.

Una scampagnata nella memoria storica, potremmo definirla, che ha raggiunto un buon successo, nonostante la sua promozione non sia stata spinta al massimo, probabilmente.

Tuttavia, i temi dell’antifascismo sono tornati prepotentemente alla ribalta e ieri, dalle 11 alle 17 si sono avvicendate decine e decine di persone, tra cui amministratori comunali come Marcella Stumpo, l’ex parlamentare Laura Venittelli, e tanti altri esponenti di quel mondo progressista che sulla storia viaggia in sintonia, altrove meno.

Un’occasione per festeggiare il 25 aprile con musiche dei gruppi locali, con giochi e animazione per i bambini e per le bambine, con la lettura di brani significativi della Resistenza, con intrattenimenti, iniziative ludiche, con la possibilità di poter mangiare e con la piantumazione di alberi di melograno.

L’Anpi di Termoli auspicava una partecipazione numerosa e colorata affinché, nel ricordare la Festa della Liberazione, siano tenuti nella giusta considerazione i valori che l’hanno animata, il sacrificio di quanti hanno lottato per liberare l’Italia dalla dittatura nazifascista, la necessità di battersi per la piena realizzazione dei principi costituzionali, la decisa condanna di qualsiasi forma di violenza e di sopraffazione. Il bilancio può essere senza dubbio positivo, come ci ha riferito lo stesso Carluccio.

Occorre evitare che cadano nel dimenticatoio l’impegno, la passione e il sacrificio di quanti si sono battuti per un futuro di libertà, di eguaglianza e di partecipazione democratica. Il nodo che unisce passato e presente è fatto di memoria e speranza.

Galleria fotografica