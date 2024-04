Approvati gli atti di bilancio in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha approvato a maggioranza (14 favorevoli e 6 contrari) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-2026 (deliberazione propositiva della Giunta n. 179/2024).

Ha illustrato all’Aula il Documento il Presidente della Prima Commissione, che ha licenziato con parere positivo l’atto, Roberto Di Pardo, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Roberto Gravina, Angelo Primiani, Alessandra Salvatore, Roberto Di Pardo e del Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti.

Di Pardo ha evidenziato come il documento parta da un’analisi attenta e approfondita del contesto socio-economico internazionale, europeo, nazionale e quindi regionale. Vengono quindi definiti gli obiettivi strategici politici perseguiti dall’azione di governo, raggruppati per programmi di finanziamento: programmazione regionale FESR FSE Molise 2021 – 27; programma PSC; politiche agricole e agroalimentari, lo sviluppo rurale, la pesca e la programmazione forestale; programma sanitario regionale, il PNRR Molise. Definito, quindi, il quadro contabile che alimenta la finanza regionale e dunque concorre con gli altri fondi a sostenere le scelte strategiche operate dal Documento. In coerenza con tali obiettivi, vengono dettati gli indirizzi strategici generali e specifici alle società partecipate dalla Regione.

Il Consiglio regionale approva a maggioranza (14 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto) il Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2024-2026 (deliberazione propositiva dell’Ufficio di Presidenza n. 28/2024).

Ha illustrato il provvedimento la relatrice e Vice Presidente del Consiglio regionale, Stefania Passarelli.

Il documento di bilancio -ha evidenziato la relatrice Passarelli- è stato elaborato sulla scorta della spesa registrata nel 2023, tenendo conto dei vari fabbisogni finanziari valorizzati dalle strutture amministrative del Consiglio regionale e perseguendo, per quanto possibile, gli obiettivi di ulteriore contenimento della spesa indicati nella normativa statale vigente, già attuati significativamente negli esercizi precedenti.

Il fabbisogno complessivo del Consiglio regionale è stato, in base alla proposta di legge di stabilità per gli anni 2024/2026 approvata con delibera di Giunta regionale n. 180 del 2024, contenuto nella misura di € 5.900.000.

Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha approvato a maggioranza, così come proposto dalla Giunta, l’autorizzazione all’acquisizione a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile della Regione Molise, di beni immobili dell’ex Caserma Pepe di Campobasso mediante atto di conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c.

Ha illustrato all’Aula la proposta il relatore e Presidente della Prima Commissione, che ha licenziato con parere positivo l’atto, Roberto Di Pardo.

In particolare, vengono acquisiti al patrimonio regionale parte degli immobili dell’ex Caserma Pepe Comune di Campobasso ubicati in viale Regina Elena n.1: parte piano terra lato sinistro e Intero piano primo già in uso alla Regione Molise (sub.15 e sub.12) oltre all’unità immobiliare del piano terra utilizzata dall’Agenzia delle Entrate (sub. 14) ad uso “locale tecnico CED.

Tali i immobili, di proprietà del Demanio dello Stato, sono oggetto di contenzioso pluridecennale, promosso dalla Regione Molise, per la rivendicazione della proprietà di porzione di essi. Nello specifico con la vertenza instaurata con il Demanio la l’Ente regionale ha rivendicato la proprietà degli stessi per effetto del DPR 15.01.1972 n.8, che sancisce il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario degli immobili adibiti ad ex uffici del Genio Civile.

Al termine del contenzioso giudiziario è stata congiuntamente predisposta una proposta transattiva attraverso la redazione di una bozza di atto di conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c., che è stata accettata dalle parti e oggi ha ricevuto l’approvazione definitiva per conto della Regione da parte dall’Assise.