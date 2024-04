Porto blindato per l'arrivo della Madonna, l'ordinanza della Guardia costiera

TERMOLI. In occasione dell’arrivo dell’elicottero con la statua della Madonna di Fatima pellegrina al porto di Termoli, è stata individuata un’area nello stesso tratto di banchina per l’atterraggio e il decollo del velivolo. Dalla mezzanotte e fino alle ore 23 di sabato, l’area portuale della banchina di riva del porto di Termoli, così come meglio evidenziata nell’immagine di seguito riportata, sarà interessata dalla manifestazione denominata “La Madonna di Fatima pellegrina a Termoli 2024”.

Nel tratto della banchina di riva destinato alla manifestazione è vietato il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta, saranno soggetti a rimozione forzata. Dalle ore 17 e fino al termine dell’evento e comunque fino a quando indicato dagli agenti del traffico la circolazione veicolare è vietata lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva. Inoltre, nel predetto periodo e nella fascia oraria, viale della Guardia costiera e via Carlo del Croix saranno chiuse al transito. Sulle corsie delle citate strade è vietata altresì la fermata e la sosta a qualsiasi veicolo. L’eventuale fermata-sosta sarà soggetta a rimozione forzata.

Dal termine dell’evento previsto nel giorno sabato 27 aprile 2024 e comunque fino a quando indicato dagli agenti del traffico la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva seguirà la normale viabilità. La Parrocchia San Timoteo ha l’onere di acquisire preventivamente, ed eventualmente esibire a richiesta dell’Autorità Marittima, le autorizzazioni-concessioni e gli altri provvedimenti amministrativi di analoga portata necessari per l’espletamento della manifestazione in parola ed in particolare quelli rilasciati dagli Enti deputati alla gestione delle fattispecie connesse con l’uso del demanio marittimo. Inoltre, la Parrocchia San Timoteo dovrà implementare e posizionare la segnaletica mobile prescritta dal codice della strada necessaria all’interdizione dell’area ed adottare tutte le precauzioni necessarie per la protezione delle persone e delle cose delimitando l’area con impedimenti fisici. L’area oggetto della manifestazione dovrà essere presidiata da personale dedicato ed indicato dall’organizzatore.

La Capitaneria di porto di Termoli deve ritenersi indenne ed esonerata, per tutta la vigenza della presente ordinanza, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi genere comunque derivanti a terze persone o cose dallo svolgimento delle manifestazioni disciplinate, intendendosi le stesse effettuate a cura, in nome e per conto della associazione autorizzata. Dal divieto sono esentati i veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la manifestazione. Dai divieti sono esentati i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.