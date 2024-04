"Passa" in Consiglio regionale la legge di stabilità 2024

TERMOLI. Si è chiusa con l'approvazione della proposta di legge regionale n. 22, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Legge di stabilità regionale anno 2024", la seduta di ieri del Consiglio regionale.

Ha illustrato all’Aula l’atto legislativo, che è stato approvato a maggioranza con 13 voti favorevoli e 5 contrari, il Presidente della Prima Commissione, che ha licenziato con parere positivo, Roberto Di Pardo, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Andrea Greco, Roberto Gravina, Alessandra Salvatore, Roberto Di Pardo, Massimo Romano, l’assessore al Bilancio Gianluca Cefaratti.

In particolare, il testo approvato -così come emendato in Aula- provvede, per il periodo 2024-2026, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Previsto ancora il rifinanziamento di una serie di leggi regionali, determinate le spese per il funzionamento e per l’attività istituzionali degli enti e degli organismi dipendenti, la ristrutturazione dei mutui, il piano di alienazione. Vengono poi modificate una serie di leggi regionali.