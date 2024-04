Una rete fra i Comuni italiani medievali, Termoli entra nel circuito

TERMOLI. Città dei Motori, Città del Folklore e ora anche Città Medievale. Cresce la base identitaria di Termoli che aderisce anche all’invito formulato dall’Associazione nazionale Comuni luoghi del Medioevo.

Il Comune di Termoli, nel perseguire lo sviluppo e l'interesse generale della propria comunità e promuovere la crescita culturale e lo sviluppo turistico del paese, collabora con soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative meritorie e di coinvolgimento sociale.

Per questo, la Giunta Ferrazzano ha deciso di sottoscrivere il Protocollo d’intesa con l’Anclm, le cui città sono caratterizzate da un patrimonio materiale e immateriale, legato al proprio passato medievale di indiscutibile rilievo, che potenzialmente costituisce un elemento di attrazione turistica ad ogni livello, considerata la volontà di incrementare ancor di più il flusso dei turisti interessati sempre di più alla ricerca di aspetti storici custoditi nelle Città aventi un fascino particolare nelle vicende intriganti di cui il Medioevo.

L'obiettivo è quello di preparare progetti di rete fra i comuni italiani medievali, sia coinvolgendo altre città con un rilevante patrimonio materiale e immateriale riferibile al Medioevo, sia sviluppando azioni di promozione e di marketing turistico condivise;

Le città “medievali” intendono sviluppare un progetto di condivisione dei calendari e degli eventi inerenti ai festeggiamenti e alle rievocazioni storiche medievali, al fine di offrire ai turisti italiani e stranieri maggiori opportunità di scelta fra le varie manifestazioni e alternative possibili di percorsi.

Al fine comune di condivisione e compartecipazione progettuale, le suddette città intendono costituire la rete delle città medievali italiane, stabilendo le regole di partecipazione e i rispettivi oneri. La durata dell'adesione al protocollo d'intesa è fissata in 5 anni a partire dalla sottoscrizione e l'adesione al Protocollo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle amministrazioni comunali aderenti.

VISTO che la città di Termoli conserva il borgo medievale chiuso dentro le mura che lo separano dalla città, tipico borgo marinaro, ben si presta per la varietà di storia, cultura, tradizioni, enogastronomia, al turismo medioevale, considerate le manifestazioni inserite ogni anno nel programma dell’ Estate Termolese come la Rievocazione Storica Medievale nel borgo antico ed il Palio di San Timoteo, proposte ed ideate da associazioni del territorio quali Ordo Cavalieri Termole e Proloco che da anni sono impegnate in eventi finalizzati a riproporre accadimenti e personaggi della Termoli Medievale.