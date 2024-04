Elicottero in arrivo al porto, interdette anche le attività marittime per 2 ore

TERMOLI. Non solo a terra. Prescrizioni e interdizione anche nello specchio acqueo al porto di Termoli per l'arrivo della Madonna di Fatima pellegrina in elicottero.

Per le modalità di atterraggio e decollo dell’elicottero della Guardia di Finanza, dopo le risultanze della riunione di coordinamento delle forze di polizia, tenutasi presso la Prefettura di Campobasso lo scorso 11 aprile; le risultanze del tavolo tecnico tenutosi presso la Questura di Campobasso in data 12 aprile; la nota della Compagnia Guardia di Finanza di Termoli del 15 aprile scorso; le risultanze del tavolo tecnico tenutosi presso la questura di Campobasso del 22 aprile; nel rispetto dei regolamenti vigenti, tenendo conto che la manifestazione richiede l’interdizione di tratti di viabilità portuale nei pressi dell’area oggetto dell’evento, al fine della salvaguardia della sicurezza portuale e dell’incolumità di persone e mezzi; dalle 17 alle 19, è interdetta la navigazione nello specchio acqueo portuale così meglio evidenziato nello stralcio planimetrico.

L’area a terra per un raggio non inferiore a 100 metri dall’area di atterraggio-decollo elicottero della Guardia di Finanza, è interdetta al transito e alla sosta di persone e veicoli in genere.

Area a mare: nello specchio acqueo portuale compreso tra il fanale verde interno e l’ingresso del porto turistico – fanale giallo testata molo di sopraflutto del porto turistico è vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore; svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente; le unità in uscita dal porto turistico Marina di San Pietro dovranno dirigere esclusivamente fuori dalle ostruzioni del porto di Termoli; le unità da diporto che accedono al porto di Termoli potranno dirigere esclusivamente verso il porto turistico Marina di San Pietro; le unità da diporto ricoverate presso i sodalizi nautici presenti sul tratto di banchina del Molo Sud del porto di Termoli, non potranno mollare gli ormeggi né accedervi; le unità da pesca ormeggiate presso la banchina di Riva hanno l’obbligo di rinforzare gli ormeggi; le unità adibite alla pesca di molluschi bivalvi dovranno posizionare l’attrezzo da pesca (draga) in banchina.

Non sono soggette al divieto le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia; nonché i mezzi di soccorso.