“Tuvaichepuoi”: il turismo accessibile per i diversamente abili diventa realtà

TERMOLI. Il turismo accessibile: progetto presentato giorni fa all’istituto alberghiero Federico di Svevia, su impulso dell’associazione di promozione territoriale Turismol e ieri battesimo del fuoco, per così dire, con l’accoglienza riservata agli ospiti di “Tuvaichepuoi”, è una impresa con sede a Modena che si dedica a servizi di riabilitazione neurologica (in presenza o online) e consulenza di accessibilità ed inclusione per strutture ricettive e residenziali.

Il team è composto da figure professionali cliniche: fisioterapisti, osteopati, terapisti occupazionali, dietiste, logopediste e psicologi ed è in continua espansione per garantire servizi di qualità per la persona garantendo la presa in cura a 360 gradi.

Crede fortemente nella formazione, l’impegno ogni anno per creare corsi di formazione accreditati Ecm per professionisti sanitari, corsi per associazioni, caregiver e tanto altro ancora.

Questa impresa è venuta a contatto con Turismol che da un po’ di tempo nella persona di Paoletta Palombino con la sua Turismol si sta dedicando a questo tipo di turismo accessibile per persone disabili.

Le due strutture tramite Internet si sono incontrate ed hanno deciso di procedere con questo progetto, e ieri Simone di Tuvaichepuoi ha portato con sé Mirko, ipovedente, alla scoperta tramite appunto questa fase di turismo accessibile di Termoli e il Molise.

Noi li abbiamo incontrati insieme a Paola Palombino davanti alla Cattedrale.