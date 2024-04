Pellegrinaggio della Madonna di Fatima: l'invito di don Benito Giorgetta

Pellegrinaggio della Madonna di Fatima: l'invito di don Benito Giorgetta

TERMOLI. Conto alla rovescia per l'arrivo in elicottero della statua della Madonna di Fatima pellegrina a Termoli, che giungerà al porto, per poi risalire in corteo fino alla chiesa di San Timoteo, dove inizierà ufficialmente il pellegrinaggio che la vedrà fino a domenica 5 maggio.

Un appello ad abbracciare la devozione mariana, dal parroco don Benito Giorgetta, che ha organizzato questo momento di fede e di preghiera così atteso.