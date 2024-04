All'opera per rendere più decorosa la città, in azione i volontari di Plastic Free

Plastic Free sulla scalinata del Folklore: l'intervista a Flavia Del Cioppo

TERMOLI. Giornata di recupero stamani per Plastic Free, dopo quella celebrata il 22 aprile di ogni anno per volere delle Nazioni Unite, 54esima edizione della Giornata Mondiale della Terra e dedicata al tema “Planet vs Plastic”, con la ferma volontà di porre l’attenzione sull’abuso dei materiali plastici nella nostra vita quotidiana, chiedendone una riduzione del 60 per cento entro il 2040. Un obiettivo che vede Plastic Free Onlus in prima linea, con i suoi oltre 1.000 referenti e 250mila volontari, sin dal 2019.

L’onda blu dei volontari Plastic Free ha dovuto rimandare l'iniziativa a causa del maltempo, sulla costa e stamani volontari adulti e bambini si sono radunati sulla scalinata del folklore, per sensibilizzare sull’inquinamento da plastica che rappresenta un pericolo non solo per la Natura ma anche per la nostra stessa sopravvivenza sul Pianeta. Una sensibilizzazione che avrà un obiettivo concreto: liberare l’ambiente da tonnellate di plastica e rifiuti abbandonati.

Durante la passeggiata i volontari hanno raccolto e rimosso dall'ambiente 100 chili di rifiuti (vetro compreso).

«Ringraziamo le associazioni amiche sempre al nostro fianco: Lilt, Congeav. La ditta di smaltimento rifiuti locale: Rieco Sud. Le aziende locali che ci hanno permesso di acquistare il materiale donato ai volontari: Cianciosi Srl e Il Gabbiano. I nostri referenti Plastic Free: Flavia&Flavia, Iola, Alessia DP, il mitico Giuliano e Fabio. E naturalmente tutti voi».

