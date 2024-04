L'arrivo della Madonna tra ali di folla, il pellegrinaggio di Fatima

TERMOLI. Migliaia e migliaia di fedeli hanno accolto oggi con un impeto e una devozione straordinari la statua della Madonna di Fatima.

Il porto di Termoli, così come avvenne nel lontano 19 marzo 1983, si è trasformato nella pista di atterraggio di un elicottero e se 41 anni fa a scendere fu papa Giovanni Paolo II, stavolta è l’effigie mariana proveniente dal santuario eretto sull’apparizione ai tre pastorelli.

Un pellegrinaggio che per nove giorni calamiterà alla chiesa di San Timoteo forse decine e decine di migliaia di fedeli, poiché già stasera il numero delle persone coinvolte è stato enorme.

La comunità ha risposto alla grande rispetto a uno sforzo organizzativo immane, col parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta, artefice dell’avvenimento religioso.

Porto di Termoli gremito, così come le strade adiacenti che dal centro si affacciano sul mare, con naso all’insù per scrutare e scorgere l’elicottero della Guardia di Finanza, giunto pressoché in orario, alle 18, da Roma.

Alcuni giri attorno al perimetro di atterraggio, tre, simbologia legata proprio alla Madonna di Fatima, mentre sotto c’erano anche autorità civili, religiose, militari, associazioni di volontariato, misti con bambini, adulti, disabili e anziani, tutti adoranti e invocanti della Madonna.

Quando pale e rotori dell’elicottero si sono fermati, il vescovo e le autorità presenti sono entrate nell’area delimitata. Dall’elicottero è sceso un Padre missionario con tra le braccia la Madonnina, consegnata al parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta, che a sua volta tramite i coniugi Casciotto, è stata portata al vescovo Gianfranco De Luca, Il bacio di don Benito Giorgetta alla sacra effigie, artefice del pellegrinaggio, supportato dal vescovo Gianfranco De Luca, ha fatto lanciare coriandoli sul piazzale di un porto letteralmente blindato e gremito di gente.

Il tragitto fino a dove risiede il monumento alla Gente di Mare, luogo prescelto per l’incoronazione e l’intronizzazione della Madonna sulla portantina e per i saluti e gli interventi, introdotto da padre Michele, che ha condotto l’intera cerimonia, arricchita dalle suggestive note musicate dalla Fanfara dei Carabinieri. Centinaia, se non migliaia di fazzoletti bianchi si sono levati in cielo, con le persone assiepate ovunque, sia al porto che su via Carlo del Croix e via del porto. A intervenire il vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, il presidente della Regione Francesco Roberti, lo stesso don Benito Giorgetta, che ha letto la preghiera, e il vescovo De Luca. Durante l’evento hanno suonato finanche le sirene dei pescherecci.

Quindi, il corteo si è mosso per raggiungere il centro cittadino, tra due ali di folla esultanti e innumerevoli video, dirette, foto, scattate sui lati della strada. In processione dal porto per via Aubry, via Roma, Corso nazionale e Corso Umberto, fino all’arrivo nella chiesa.