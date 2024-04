Il risveglio dal coma dopo un drammatico incidente, la storia di Giulio: «La vita è già un miracolo»

TERMOLI. Lo sguardo si rivolge all’indietro, la memoria riannoda un filo logico e momenti lunghi di sofferenza, c’è anche quel periodo buio, del coma. Sono trascorsi 7 anni da quando, era il 27 aprile 2017, Giulio, oggi 57 anni, all’epoca 50enne, venne coinvolto in un incidente stradale in Campania.

Lui vive a Termoli ed è un nostro solerte lettore, spesso ci propone interessanti spunti di riflessione. Ha scelto di condividere attraverso Termolionline la sua esperienza, oggi è pensionato.

In questi giorni così densi di fede, Giulio ha voluto rievocare la sua storia. Era passeggero, nell’auto con altre due persone, rimaste ferite in modo più lieve, lui fu in pericolo di vita, a causa di un grave trauma cranico e venne intubato, con coma farmacologico e operato d’urgenza. Un calvario durato 5 mesi, dove fu ricoverato in due diverse regioni.

«Il 27 aprile di 7 anni fa, come molti sanno, avveniva un incidente stradale nel quale rimanevo coinvolto gravemente.

Oggi fortunatamente sono ancora qui, grazie a Dio posso “gustare" con immensa gioia le meraviglie del Mondo, la profondità del mare, il sole che si specchia sull’acqua, il vento che soffia, un gelato, veder crescere le mie figlie, aspettare un nipotino/a che nasca.

Prima ero “sano” e non riuscivo a ricavare due minuti per fare una semplice camminata, sport.

Oggi con 100 difficoltà uso la bici con pedalata assistita, quando riesco faccio delle camminate sul lungomare, uso la moto anche se rimango vicino casa, guido la macchina.

Credo che tutto questo, visto con certi occhi, si possa chiamare con una sola parola, MIRACOLO, come miracolo potrebbe essere quando sono stato in coma un mese e poi fortunatamente mi sono svegliato.

Ovviamente non pretendo che tutti la pensino così.

La Vita ti riserva sorprese anche quando ne stai vivendo già una, sorprese che non sto qui a raccontare ma chi mi conosce sa di cosa parlo.

Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto e fare queste considerazioni, ma trovo giusto ringraziare la VITA, splendido “essere”.

La VITA è già un miracolo.

Buona VITA a tutti».