Madonna di Fatima: messa con monsignor D'Ambrosio e stasera maratona per la pace

TERMOLI. L’arrivo della Madonna di Fatima a Termoli è stato un momento di grazia e di fede, condiviso da tantissimi fedeli di ogni età, che si sono riversati al porto della città per accoglierla con tutti gli onori. Proprio ieri pomeriggio, sabato 27 aprile 2024 alle ore 18, la statua della madonnina è arrivata in città, con l’elicottero della Guardia di Finanza che ha compiuto tre simbolici giri prima di atterrare, ed è stata accolta dal vescovo diocesano Gianfranco De Luca, dal parroco don Benito Giorgetta, da padre Michele Tumbarello, dalle Istituzioni e dalle autorità civili e militari. Un Padre missionario è sceso dall’elicottero con in braccio la madonnina, che è stata consegnata al parroco di San Timoteo, don Benito, che a sua volta tramite i coniugi Casciotto, è stata portata al vescovo De Luca, che l’ha incoronata e intronizzata sulla portantina.

Durante l’atterraggio, in un contesto di entusiasmo e commozione, c’è stato il saluto con i tradizionali fazzoletti bianchi e il saluto del sindaco, del presidente della Regione Molise e una preghiera da parte di don Benito di benvenuto alla Madonnina da parte di tutta la comunità. Successivamente c’è stata la processione verso la parrocchia di San Timoteo: tre bambini vestiti come i tre pastorelli ai quali la Madonna apparve nel 1917, ossia Giacinta, Francesco e Lucia, hanno accompagnato la processione. Tante famiglie con bambini presenti, cittadini, turisti, tutti hanno portato una preghiera, un saluto, una benedizione a questo momento così bello e profondo. Dinanzi la chiesa ci si è fermati per una preghiera e prima della liturgia è stata letta la bolla con la quale è stata concessa l’Indulgenza plenaria da parte di Papa Francesco. Il vescovo ha aperto le porte e tutti i fedeli sono entrati all’interno della parrocchia. È seguita la celebrazione eucaristica. La chiesa gremita di fedeli ha accolto la madonnina in questa prima e storica giornata.

Il programma ufficiale è disponibile al seguente link:

La seconda giornata di pellegrinaggio sarà dedicata alle Parrocchie di san Timoteo e San Francesco:

Dopo la messa "preghiamo per gli anziani", con don Benito Giorgetta, alle 11, "preghiamo per le famiglie", con la presenza dell'ex vescovo di Termoli (arcivescovo emerito di Lecce) Domenico D'Ambrosio.

Alle 19 "Preghiamo per le comunità parrocchiali", con Padre Paolo Covino parroco di San Francesco.

In serata ci sarà la Maratona per la pace, dalle ore 21 e ci sarà una recita continuativa del Santo Rosario per tutta la notte per chiedere il dono della pace.

