Chiesa di San Timoteo gremita dai fedeli nella veglia per la pace

TERMOLI. Dalle 21 di ieri sera alle 8 di questa mattina: undici ore di preghiera per la pace al cospetto della Madonna di Fatima, alla chiesa di San Timoteo. Tanto è durata la "veglia maratona", nel secondo giorno del pellegrinaggio della statua mariana proveniente dal santuario portoghese, con una recita continuativa del Santo Rosario per tutta la notte per chiedere il dono della pace, alla presenza del parroco don Benito Giorgetta e di altri sacerdoti della diocesi Termoli-Larino.

Chiesa gremita, sin dopo la celebrazione della messa delle 19 e con un flusso costante fino alle prime ore del nuovo giorno.





Stamani, invece, nella terza giornata, il messaggio di Fatima ai tre pastorelli: Pace e Amore (13 maggio 1917 la prima di 6 apparizioni. Lucia, Francesco e Giacinta 9 e 10 anni. I primi bambini non martiri ad essere proclamati santi). Giornata dedicata alle parrocchie Carmelo – Crocifisso - Sacro Cuore In mattinata visita dei bambini delle scuole materne ed elementari; Pomeriggio santo rosario con i bambini e ragazzi della catechesi e omaggio floreale. Ore 19 Santa Messa Padre Michele Tumbarello con particolare attenzione alla figura dei bambini e all’educazione alla fede.

