Installazione e gestione di chioschi, l'avviso pubblico dal Comune di Campomarino

CAMPOMARINO. Con determinazione dirigenziale n. 249 del 24/04/2024 a firma del Responsabile dell’Ufficio al Commercio, il Comune di Campomarino approva l’avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche per l’installazione e gestione di chioschi sul territorio comunale.

Con tale strumento si intende promuovere la riqualificazione delle aree assegnate e offrire nuovi servizi all'utenza. Tale iniziativa rientra nelle numerose azioni messe in campo in questi anni, con l'obiettivo di incrementare lo sviluppo economico e di valorizzare il nostro territorio. Inoltre tale avviso è volto a incentivare forme di imprenditoria giovanile e imprenditoria femminile, prevedendo tra i criteri di valutazione dell'avviso pubblico un maggior punteggio per tali formule di imprenditoria, quale contributo alle politiche del lavoro.

Queste le parole dell’assessore al Turismo, Commercio e Sport, Michele D’Egidio che si dichiara soddisfatto del lavoro svolto finora in sinergia con il suo assessorato, auspicando in una positiva e ampia risposta al bando.

Tutte le informazioni e la modulistica necessaria alla compilazione delle domande sono disponibili sul sito del Comune di Campomarino: www.comune.campomarino.cb.it nella sezione Bandi di gara.