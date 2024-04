"Una luce per...": in via delle Acacie la giornata straordinaria di raccolta solidale

TERMOLI. Dalle 8 alle 18 è possibile donare prodotti per l'igiene, derrate alimentari e bevande per sostenere i senza dimora. Non è un giorno a caso, è il 29, il giorno che da calendario, dopo la tragedia di Pozzo Dolce del 29 novembre scorso, costata la vita a un immigrato, rinnova la solidarietà e la riflessione, su impulso della Città invisibile-Faced.

«Ci siamo! Operativi già da stamattina... La giornata straordinaria di raccolta solidale - che si inserisce nel quadro delle iniziative "Una luce per..." che portiamo avanti il 29 di ogni mese - è già cominciata!

Operatori, operatrici, volontari/e e ospiti vi aspettano fino alle 18 presso la Comunità Il Noce/Faced La città invisibile/Faced in via delle Acacie, 4.

Sarà possibile donare: prodotti per l’igiene: lavapavimenti, shampoo e bagnoschiuma, lamette e schiuma da barba, sapone mani, spazzolini, dentifricio, cibo e prodotti per le cene in strada: succhi di frutta, bottigliette d’acqua, posate monouso, vaschette monouso in alluminio, pasta formati corti, passata di pomodoro, legumi precotti, tonno, vestiario uomo: jeans, giubbini leggeri, magliette, intimo, scarpe (n. 39-44)

Sarà anche un’occasione, per chi vorrà, di conoscere direttamente e più da vicino i beneficiari dei servizi e le attività dell’associazione Faced e di informarsi sulla rete dei servizi territoriali che contrastano il fenomeno della grave emarginazione adulta».

