La questura conferma servizi di ordine pubblico anche per Campobasso-Termoli

CAMPOBASSO. Nella giornata di ieri 28 aprile, in occasione della partita “Chieti-Campobasso” che ha determinato la promozione in serie C della squadra molisana, migliaia di persone si sono radunate presso l’area antistante lo stadio di contrada Selvapiana per assistere alla diretta dell’incontro di calcio tramite maxi-schermo.

Per garantire un’adeguata cornice di sicurezza, sono stati attuati dalla Questura servizi di ordine pubblico con l’impiego di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, anche allo scopo di consentire l’ordinato svolgimento dei successivi festeggiamenti, che si sono protratti per ore e nei pressi dello stadio e nel centro cittadino.

Nell’ambito delle attività di controllo, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura è intervenuto per i rilievi di un incidente tra un’auto ed un motoveicolo causato da un soggetto che si era posto alla guida in stato di ebrezza alcolica, procedendo anche al sequestro del mezzo.

Preziosa è risultata inoltre la collaborazione assicurata dalla Polizia Municipale di Campobasso per la gestione degli aspetti di viabilità.

Anche d’intesa con la società del Campobasso, analoghi servizi saranno attuati anche domenica 5 maggio, per l’ultima gara di campionato che si disputerà nel capoluogo, tra Campobasso e Termoli 1920.