Pellegrinaggio della Madonna di Fatima: i bambini e l'educazione alla fede

Incontro dei bambini con la Madonna di Fatima, l'intervista a padre Michele Tumbarello

TERMOLI. La terza giornata di pellegrinaggio è stata dedicata alle Parrocchie del Carmelo, del Crocifisso e del Sacro Cuore. Sin dal mattino c’è stata la Santa Messa e la visita dei bambini delle scuole materne ed elementari.

Un momento emozionante per la comunità dei fedeli. Per tutta la giornata, sono stati tantissimi i visitatori che hanno affollato la chiesa di San Timoteo, per una visita alla Madonnina e per una preghiera. In queste giornate sono tanti i pellegrini anche dalle zone limitrofe e da fuori regione, che hanno visitato la parrocchia.





Nel pomeriggio c’è stata la recita del Santo Rosario con i bambini e i ragazzi della catechesi, compreso l’omaggio floreale. Alle 19 la Santa Messa è stata celebrata da Padre Michele Tumbarello, dell’ordine dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Padre Michele, già voce narrante nella prima giornata di accoglienza alla Madonna di Fatima ha celebrato la Messa della sera, con particolare attenzione alla figura dei bambini e all’educazione alla fede. In serata è stata ospite l’attrice Antonella Pacifico, che ha recitato dinanzi un nutrito pubblico di fedeli.

PROGRAMMA DELLA QUARTA GIORNATA DEL PELLEGRINAGGIO DELLA MADONNA DI FATIMA: IL PROGRAMMA DEL 30 APRILE

(Maria donna sollecita ed accogliente)

Questa quarta giornata di pellegrinaggio sarà dedicata alla parrocchia di San Pietro e Paolo:

Di seguito il programma:

La giornata sarà dedicata alle realtà dell’accoglienza: case- famiglia, istituti per anziani, centri caritativi, comunità terapeutiche per tossicodipendenti, ludopatici e alcolisti. Alle 19.00 ci sarà la Santa Messa celebrata da Don Antonio Coluccia, Opera San Giustino

Ricordiamo inoltre che sarà possibile per tutta la permanenza della Madonna in parrocchia visitare la chiesa, che rimarrà aperta dalle 7.00 alle 23.00. Ogni mattina:

-ore 08.00 “Buongiorno Maria” recita delle Lodi

-ore 08.30 celebrazione eucaristica. Ogni giorno visita a turno delle comunità parrocchiali cittadine

-dalle ore 09.30 in poi, visite organizzate per gruppi

-ore 11.30 recita del Santo Rosario

-ore 12,00 recita dell’Angelus con Atto di consacrazione al cuore Immacolato di Maria dei presenti

Pomeriggio:

-a partire dalle 15,00 visite libere dei fedeli

-ore 16,30-17,30 Adorazione eucaristica giornaliera

-ore 18,30 Santo Rosario meditato

-ore 19,00 celebrazione eucaristica

-ore 21,00 “Buonanotte a Maria”: racconto delle apparizioni e compieta.

Galleria fotografica