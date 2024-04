Volontari Plastic Free all'opera, a Campomarino raccolti 9 quintali di rifiuti

CAMPOMARINO. Giornata di recupero nella mattinata di sabato 27 aprile, a Campomarino per Plastic Free.

Dopo la 54esima edizione della Giornata Mondiale della Terra dedicata al tema “Planet vs Plastic”, dello scorso 22 aprile, i volontari continuano il lavoro con la ferma volontà di porre l’attenzione sull’abuso dei materiali plastici nella nostra vita quotidiana, chiedendone una riduzione del 60 per cento entro il 2040. Un obiettivo che vede Plastic Free Onlus in prima linea, con i suoi oltre 1.000 referenti e 250mila volontari, sin dal 2019.

L’onda blu dei volontari Plastic Free ha dovuto rimandare l'iniziativa a causa del maltempo, sulla costa e sabato, adulti e bambini si sono radunati a Campomarino per sensibilizzare sull’inquinamento da plastica che rappresenta un pericolo non solo per la Natura ma anche per la nostra stessa sopravvivenza sul Pianeta. Una sensibilizzazione che avrà un obiettivo concreto: liberare l’ambiente da tonnellate di plastica e rifiuti abbandonati.

Durante la passeggiata i volontari hanno raccolto e rimosso dall'ambiente 9 quintali rifiuti (vetro compreso).

«Complimenti ai referenti Plastic Free di Campomarino Giuliano e Iulia dalla struttura molisana dell'associazione. In 1 ora e mezza si è tolto dall' ambiente circa 9 quintali di vetro. tra plastica, mobili, frigoriferi, televisori, guaina di catrame, lattine di olio per motoseghe, ecc. Un bel lavoro, complimenti a tutti i partecipanti».

Galleria fotografica