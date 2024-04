Donazioni da società energetiche "rinnovabili" al comune di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Lunedì scorso, 22 aprile, è stato sottoscritto davanti a un Notaio l’atto conclusivo della donazione in denaro nei confronti del Comune di Montenero di Bisaccia, da parte delle società NP Montenero 1 S.r.l. e NP Montenero 2 S.r.l.

Le due società avevano manifestato alcuni mesi fa la volontà di donare rispettivamente le somme di € 68.880,00 e € 88.816,00, quale contributo economico alla promozione e all’attuazione di politiche volte a incrementare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel Comune di Montenero di Bisaccia.

Questa donazione, per la quale si ringrazia sentitamente la rappresentanza delle ditte NP Montenero 1 S.r.l. e NP Montenero 2 S.r.l. per l’attenzione e la sensibilità mostrata nei confronti del territorio montenerese, consentirà al Comune di realizzare interventi di pubblico interesse nel campo dell’efficientamento e della riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione da destinare alla comunità, che permetteranno di ottenere i seguenti benefici:

- Energetici – La sostituzione delle armature stradali esistenti, spesso dotate di lampade a vapori di sodio o di mercurio, con apparecchi illuminanti utilizzanti la tecnologia LED, consente di ottenere un significativo risparmio energetico (fino al 60% dei consumi precedenti);

- Illuminotecnici – L’installazione di armature stradali LED di ultima generazione, dotate di ottiche con la capacità di regolare e indirizzare il flusso luminoso, permette di conseguire un miglioramento del comfort visivo e una consistente riduzione dell’inquinamento luminoso delle città;

- Gestionali e di sicurezza – Impianti nuovi e più efficienti, dotati di sistemi di automazione e telecontrollo, garantiscono una maggiore sicurezza sia per la circolazione stradale che pedonale, oltre ad abbattere i costi di gestione e ridurre gli interventi di manutenzione.

Il Comune si attiverà quindi a impegnare le somme ricevute, su un totale di Euro 157.696,00, per migliorare prioritariamente la pubblica illuminazione alla Marina di Montenero di Bisaccia, zona a cui è stata rivolta particolare attenzione negli ultimi anni e sulla quale si sta investendo ogni anno per realizzare, passo dopo passo, opere pubbliche in grado di migliorarne la vivibilità, anche grazie all’ascolto puntuale delle istanze di residenti, turisti e operatori economici della zona, con i quali si è creata un’ottima sinergia.