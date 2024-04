La benedizione dei Carri e la discesa verso la partenza, San Martino in "fibrillazione"

Preparativi per la Carrese di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un sole caldo oggi accompagna l'edizione 2024 della Carrese di San Martino in Pensilis. Entusiasmo travolgente in paese, con le tre fazioni giallorosse, biancocelesti e gialloverdi a rivaleggiare in attesa della gara, che vedrà sul tracciato carristi, buoi e cavalieri coi carri che rappresentano una delle identità simbolo della comunità.

Lo spettacolo degli sbandieratori delle 10.30 ha poi lasciato spazio alle 13.30 alla benedizione col parroco don Nicola Mattia, cerimonia che poi prelude la discesa lungo il sentiero del tratturo fino alla partenza.





Giovanotti, Giovani e Giovanissimi, nell'ordine d'arrivo del 2023, partiranno a caccia della vittoria, per portare San Leo in processione, dalla pagina ufficiale dell'Unione Carresi, questo monito: «Tocc carrier tocc stu tmon tocca lu carr d sant lione, buona corsa a tutti che vinca il migliore e soprattutto sperando che tutto vada bene... w San Leo. Buona corsa a tutti. Che vinca il migliore».





Una festa collettiva che coinvolge tutto il basso Molise, con comitive e famiglie che raggiungono il luogo della Corsa dei Carri, edizione che cade peraltro nelle celebrazioni del millenario di San Leo.

