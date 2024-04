Ritardi e controlli, poi corsa avvincente: i Giovani sorpassano i Giovanotti e trionfano

L'arrivo vittorioso del Carro dei Giovani al traguardo di San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Pomeriggio ad alta tensione quello di oggi a San Martino in Pensilis, con la Carrese che ha ritardato di alcune ore rispetto al programma originario della partenza, fissato alle 16, anche se di norma non si dà lo start mai prima delle 17.15-17.30.

La dilatazione del tempo di attesa è stata dovuta a una serie di controlli ulteriori effettuati alle squadre dei Giovanotti, Giovani e Giovanissimi, sia per l'eventuale possesso di strumenti vietati, sia per la presenza degli auricolari obbligatori.

Poco dopo le 18.50 finalmente i carri si sono allineati e sono partiti. Una competizione serrata, col carro biancoceleste dei Giovani che ha operato il sorpasso al cambio. Terzo posto per i Giovanissimi.

Un vantaggio gestito sino al traguardo, nel tripudio generale dei loro supporter. Saranno i Giovani a portare San Leo in processione, il prossimo 2 maggio.