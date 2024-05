Festa dei lavoratori e consiglieri di parità, il controcanto di Patrizia Manzo

TERMOLI. «Buon 1° Maggio Festa dei Lavoratori», ad arricchire il dibattito su questa ricorrenza è Patrizia Manzo, già consigliere regionale per due legislature col M5S.

"Le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, a livello nazionale, regionale e provinciale, svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.

Nell’esercizio di tali funzioni, le consigliere e i consiglieri sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza."

In questa ricorrenza, nell'augurare Buona festa del lavoro a tutte e a tutti, vorrei porre l'accento sulla parità nel mondo del lavoro tra uomini e donne richiamando il ruolo delle consigliere o dei consiglieri di parità.

Ancora una volta in Molise abbiamo assistito a una totale indifferenza di un governo di destra verso i diritti sociali. Infatti non solo la commissione non si è ancora insediata ma la Consigliera regionale di parità non è stata messa nella condizione di poter svolgere il suo ruolo di pubblico ufficiale nel corso del 2023. Solo di recente le è stato assegnato un ufficio ma i consiglieri regionali tutti dovrebbero accertare l'effettiva possibilità della Consigliera regionale di poter svolgere il suo ruolo di controllo.

A poco servono i proclami e gli interventi per la ricorrenza della festa dei lavoratori se siamo privati dei nostri diritti da chi dovrebbe fare di tutto per garantirli".