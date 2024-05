Controlli del Nas al San Timoteo su personale al lavoro, reperibilità e uso delle apparecchiature

TERMOLI. Primo maggio al lavoro per i militari del Nas dei Carabinieri del nucleo regionale del Molise, guidato dal luogotenente Mario Di Vito.

Come da segnalazione avvenuta da alcuni utenti, stamani il personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità ha operato dei controlli a sorpresa, chiamiamolo blitz, all’interno di alcune strutture sanitarie del Molise, tra cui l’ospedale San Timoteo di Termoli.

Verifiche e ispezioni condotte in due direttrici distinte, quelle dell’eventuale assenteismo-presenza nei turni di lavoro, con riferimento alle reperibilità e pronte disponibilità, e in relazione all’utilizzo delle apparecchiature radio-diagnostiche, il cui livello o meno di saturazione porta a snellire o ingolfare liste d’attesa e spesa sanitaria, per coloro che devono poi necessariamente rivolgersi all’esterno.

L’obiettivo, in questo caso, è considerare la ratio tra personale disponibile ed esami sostenuti, per estendere le ore di lavoro delle stesse apparecchiature nelle strutture della sanità pubblica.

Questioni che saranno approfondite all’esito degli stessi controlli odierni.