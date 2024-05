Stelle al merito del lavoro, premiati due cittadini di Campomarino

CAMPOBASSO. In occasione della festività del Primo maggio, alle ore 11, presso la “Sala della Costituzione” della Provincia di Campobasso ha avuto luogo la cerimonia per la consegna delle decorazioni della “Stella al merito del lavoro” per l’anno 2024.

Nella regione Molise, con decreto del Presidente della Repubblica, sono stati insigniti della prestigiosa ed ambita onorificenza, per particolari benemerenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa:

Paolo Campitelli residente a Campomarino. Azienda di appartenenza: Edison Stoccaggio S.p.A. - San Giovanni Teatino

Antonella Di Cera, residente a Ferrazzano. Azienda di appartenenza: Enel Energia S.p.A. - Campobasso

Nicola Nardolillo, residente a Toro. Azienda di appartenenza: La Bottega delle Carni di Natilli F. & Figli s.n.c.- Campobasso

Claudio Paone, residente a Venafro. Azienda di appartenenza: Innomed s.r.l. - Pozzilli

Patrizia Pietropaolo, residente a Campomarino. Azienda di appartenenza: Cianciosi s.r.l. - Termoli

Lorenzo Pinto, residente ad Oratino. Azienda di appartenenza; RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. - Sede Regionale per il Molise - Campobasso

Maurizio Rivelli, residente a Venafro. Azienda di appartenenza: e-distribuzione S.p.A. - Isernia

La signora Antonella Di Cera e il signor Lorenzo Pinto sono stati sorteggiati per ricevere la distinzione onorifica presso il Quirinale, mentre ai restanti cinque insigniti le “Stelle al Merito del Lavoro”, consegnate dal Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo.

Tra i cinque insigniti, la signora Patrizia Pietropaolo: ha iniziato la sua collaborazione con /a ditta Cianciosi S.r.l. dal marzo 1990, e tutt'ora in servizio con la qualifica di impiegato amministrativo. Durante la sua carriera lavorativa, nello svolgimento del proprio incarico di responsabile amministrativo, si è sempre distinta per perizia, laboriosita e condotta disciplinare, dimostrando elevate doti di professionali e morali, sia nei rapporti con i superiori the con i colleghi di lavoro. Con il suo lavoro ha contribuito in modo significativo al successo dell'attività dell'impresa, dimostrandosi sempre collaborativa e di supporto verso i colleghi. Ad oggi ricopre la carica di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, impegnandosi in prima persona a promuovere il rispetto delle norme e delle iniziative in tale ambito.

Alla cerimonia era presente anche il titolare, l'imprenditore Dante Cianciosi, accompagnato dal sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri, e dal senatore Costanzo Della Porta, che hanno reso omaggio anche all'altro premiato, Paolo Campitelli, sempre di Campomarino.

