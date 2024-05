«Non respiravo più, i medici del San Timoteo mi hanno salvato dallo shock anafilattico»

TERMOLI. Forse un’allergia alimentare, fatto sta che per un 47enne di Termoli il primo maggio sarà un ricordo tra i più sofferti, il lieto fine è stato rappresentato dalla capacità dei medici del Pronto soccorso di Termoli di salvargli la vita, aveva subito uno shock anafilattico.

Sceglie di rendere nota la vicenda attraverso Termolionline, soprattutto per ringraziare ed elogiare il personale dell’ospedale San Timoteo.

L’emergenza si è manifestata poco prima delle 13 di ieri.

«Desidero ringraziare i dottori e gli infermieri che mi hanno salvato la vita, per la tempestività del soccorso e delle cure che mi hanno garantito. Sono entrato in pronto soccorso ieri, primo maggio, in pieno shock anafilattico, da quasi 2 minuti non respiravo. Ringrazio chi ha operato nei due turni, tra mattino e pomeriggio. Merito e onore a loro che il giorno del 1^ maggio, festa dei lavoratori, si sono dati da fare per assistere chiunque avesse bisogno di assistenza sanitaria. Mi hanno seguito in modo encomiabile e professionale».