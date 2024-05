Lo "struscio" festivo: musica e divertimento nel Primo maggio termolese

Primo maggio in musica a Termoli

TERMOLI. Il 1^ maggio musicale itinerante termolese è stato in forse fino al primo pomeriggio, a causa delle condizioni meteo pessime che hanno visto la costa nella morsa di vento, pioggia e temperature in calo.

Per fortuna, come da previsioni (è da rimarcare) il quadro climatico è migliorato sensibilmente e c'è stata la possibilità di un passeggio fiume nelle vie del centro, com'è sempre in queste ricorrenze festive.

Apprezzati set musicali dislocati in centro, tra Corso nazionale, Piazza Monumento, Secondo corso, piazzetta e borgo antico, con sei offerte di vario genere, tra band, cantanti singoli e duetti.

Una tradizione recente che si va accreditandosi sempre più in occasioni del genere, offrendo attrattive ulteriori a quelle già connaturate con la nostra splendida città. La gente ha voglia di divertirsi, magari scoprendo anche artisti locali che non conoscono, saggiando le qualità canore e musicali.

Un Primo maggio da sold-out (o quasi) nonostante il maltempo iniziale, insomma, con mercatini e anche il pellegrinaggio di Fatima che sta portando tanti fedeli alla chiesa di San Timoteo, ma di questo daremo notizia a parte.

"Tanta musica per tutti i gusti per festeggiare il primo maggio", era l'obiettivo del Comune di Termoli.





Così, per la Festa dei Lavoratori l’assessorato al Turismo, in collaborazione con gli esercizi commerciali del centro cittadino, si è rinnovato il programma con diversi appuntamenti musicali dalle ore 16 in poi in diverse zone della città. Un appuntamento giunto ormai alla settima edizione e che è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco e l’Amip.

Queste le location e gli orari, che a dire il vero, visto il consenso avuto e la partecipazione, sono stati anche opportunamente dilatati.

Piazza Vittorio Veneto: Franco e la sua band; Corso Nazionale: Delorian Rock Band; in prossimità di Lounge Bar Diletta.; Corso Nazionale: Indipendenti Duo; Piazza Insorti d’Ungheria: I Folli; Piazza Duomo: Tintilia; Corso Fratelli Brigida: Max Terzano.

