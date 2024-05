“Maria Donna e Madre educatrice”, interviene suor Anna Monia Alfieri

Pellegrinaggio della Madonna di Fatima: l'intervista a suor Anna Monia Alfieri

TERMOLI. Suor Anna Monia Alfieri ospite nell’ambito di questa importante settimana dedicata a Maria Vergine di Fatima.

Nata a Nardò, in provincia di Lecce, classe 1975. Da giovane sogna di fare il magistrato e di andare in Sicilia per proseguire l’opera di Falcone e Borsellino. Fortemente colpita dall’uccisione di Renata Forte, maestra ed assessore del comune di Nardò, decide di inserire nella propria “missione” la scuola e l’importanza dell’educazione. Prende i voti perpetui nel 2001 nella congregazione delle suore di Santa Marcellina.

Suor Anna Monia Alfieri è una istitutrice e religiosa italiana. È legale rappresentante delle scuole Marcelline italiane e membro della Consulta di Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della Cei. Suor Anna Monia Alfieri è una delle personalità più importanti che si battono per il diritto all’istruzione: “Sogno una scuola che dia ai ragazzi il coraggio della conoscenza". Competenza e conoscenza che a suor Monia hanno permesso un giudizio sulla realtà libero ed autorevole. Le viene riconosciuta dall’opinione pubblica e dalla stessa classe politica una indiscussa capacità di parlare oltre ogni schieramento politico: da anni, infatti, collabora con ministri (in particolare al Miur) di svariate provenienze politiche: conseguentemente, a novembre 2020 ha sostenuto la scelta di un Governo di unità Nazionale come unica possibilità per l’Italia di uscire dalla crisi post covid.

E i fatti sembrano darle ragione. Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline, è tra le voci più accreditate sui problemi dell’organizzazione dei sistemi formativi, collabora con la Divisione Enti non Profit di Altis (Alta Scuola Impresa e Società) dell’Università del Sacro Cuore di Milano, per l’organizzazione dei corsi di Alta Formazione (in management e alta dirigenza scolastica) per gli Istituti Religiosi e per la docenza negli stessi. Dal 2012 al 2018 è stata Presidente regionale della Federazione Istituti di Attività Educativa (Fidae), che consocia tutte le scuole cattoliche della Lombardia. Dal 2016 fa parte della Consulta di Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della Cei. Nella giornata di ieri, dedicata alla parrocchia della Cattedrale e attenzione alle povertà, alla marginalità, alla solitudine, al mondo del carcere, al volontariato carcerario, al perdono, alle fragilità, alla pastorale della salute, alla malattia, (Unitalsi), Centro igiene mentale, San Damiano.





Dopo la messa celebrata da don Vincenzo Miranda Direttore Ufficio Pastorale Carcerario Diocesi di Nola che ha parlato nell’Omelia dei luoghi di sofferenza come sono appunto le istituzioni carcerarie, Suor Monia ha parlato ai tantissimi fedeli rimasti nella Chiesa con la conferenza “Maria Donna e Madre educatrice”, ascoltiamo i due graditissimi ospiti presenti a Termoli Suor Monia Alfieri e don Vincenzo Miranda.

Galleria fotografica