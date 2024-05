"Come ricucire il tessuto urbano fra centro e periferie"

CAMPOBASSO. L'ex governatore dell'Abruzzo e ora parlamentare dem, Luciano D'Alfonso, entra in campagna elettorale nel capoluogo, contribuendo al dibattito su "Come ricucire il tessuto urbano fra centro e periferie": il Pd ne parla con lui e la candidata a sindaco Marialuisa Forte.

Associazioni, comitati, cittadine e cittadini incontrano il deputato del Pd e la candidata sindaca della coalizione progressista.

Come ricucire il tessuto urbano tra centro e periferie: Luciano D’Alfonso (già sindaco di Pescara e Presidente della Regione Abruzzo) e la candidata sindaca Marialuisa Forte, espressione della coalizione progressista costituita da Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Socialisti, Movimento per l’equità territoriale, domani, venerdì 3 maggio, alle ore 180, in contrada San Giovanni dei Gelsi, n. 80, presso il ristorante San Nicola (ex Ritrovo), incontreranno associazioni, comitati, cittadine e cittadini per dialogare sul rapporto tra centro e contrade della città.

A darne notizia il presidente dell'assemblea regionale del Pd Molise, Nicola Messere.