Il "maggio larinese": DoniAmo per San Pardo

LARINO. Condividiamo con piacere l’invito rivolto ai larinesi vicini e lontani da parte del comitato festeggiamenti che invita tutti a donare anche solo un piccolo contributo per assicurare la perfetta riuscita delle tante manifestazioni messe in cartellone per onorare il santo patrono e i martiri larinesi.

Unisciti a noi nel celebrare il Maggio Larinese 2024! La nostra comunità è pronta a onorare San Pardo e i martiri larinesi. Per assicurare il successo di queste celebrazioni tanto attese, chiediamo il prezioso contributo della popolazione. Ogni donazione, grande o piccola, farà la differenza.

Le donazioni saranno utilizzate per coprire le spese necessarie per rendere indimenticabile il nostro Maggio Larinese. Dal palco per gli eventi alla decorazione delle strade, ogni dettaglio è importante.

Puoi supportare questa causa tramite bonifico bancario o recandoti direttamente in parrocchia al banchetto del comitato feste che sarà presente a partire dalla novena di San Primiano.

Insieme possiamo preservare e celebrare le nostre tradizioni. Non lasciamo che il costo sia un ostacolo: ogni contributo, per quanto piccolo, è fondamentale per il successo del Maggio Larinese 2024”.

Ricordiamo poi che per ragioni di sicurezza legate alla chiusura della statale 87 fin dal mattino per il passaggio del giro d’Italia, la processione del 15 maggio in onore di San Primiano è stata posticipata al 16 maggio, che lo ricordiamo è sempre festa e per la prima volta, forse, i larinesi potranno festeggiare insieme i tre fratres martiri Primiano, Firmiano e Casto.