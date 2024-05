"Lunga vita in salute senza farmaci", la nutrizione in adolescenza

gio 02 maggio 2024

PETACCIATO. Di successo il primo appuntamento del ciclo di incontri sulla salute, al Central Petacciato, è stato realizzato dalla dottoressa Labrozzi, laureata nel 1984 a Bologna con tesi sulla nutrizione in adolescenza, ha conseguito anche un Master in nutrizione clinica, a Roma.

Associata all'Adi Italia (Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica) e all'Afen (Farmacisti esperti in Nutrizione).

E' stato importante ascoltare chi ha avuto a che fare con una malattia così forte, come il tumore, per ribadire il concetto di prevenzione. La dottoressa Paola Antonella Di Iacovo ci ha raccontato del suo passato, in un breve excursus, partendo dalla scoperta della sua malattia fino al tempo presente.

Raccontare, emozionare e condividere aiuta tutti ad avere più consapevolezza ed è il primo passo verso la prevenzione. Gli incontri programmati di "Lunga vita in salute senza farmaci", si prefiggono di aumentare nelle persone la consapevolezza che la salute e la longevità sono frutto di impegno quotidiano e si imperniano su quattro fondamenti: alimentazione funzionale, esercizio fisico, esercizio mentale, socialità.

Su questi presupposti si basa anche il mantenimento di un buon livello di benessere psico-fisico, sia negli adulti che nei bambini.

Anzi, bisogna cominciare dall'infanzia dimenticata in balia delle "merendine". Ci sono modi sani e veloci per nutrirci in salute, sia noi che i nostri figli. Oltretutto con enorme risparmio di denaro.

Verrà approfondita qual è l'alimentazione più adatta alle varie fasi della vita: infanzia, adolescenza, giovinezza, menopausa, età avanzata.

«Vedremo come non sia importante il penso, ma la composizione della massa corporea e come essa influisce rispetto a diverse situazioni critiche: depressione, perdita dei capelli, stanchezza, cattiva qualità del sonno, stipsi, disturbi digestivi e tante altre ancora», afferma la dottoressa Labrozzi.