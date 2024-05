Marciapiedi in via degli Abeti, avviato il cantiere

TERMOLI. Avviato il cantiere per la realizzazione dei marciapiedi lungo via degli Abeti.

L’intervento fortemente voluto dall’attuale primo cittadino, Vincenzo Ferrazzano, è ritenuto essenziale per riqualificare e in un certo senso urbanizzare una strada che rappresenta un tratto fondamentale di collegamento tra il quartiere di Difesa Grande e la parte sud dell’abitato di Termoli.

Con i lavori si riqualificherà pure il fondo stradale che oggi si presenta piuttosto malandato e si collegherà il caseggiato di via dei Pruni all'importante fermata bus posta quasi in corrispondenza dell’incrocio tra via dei Ciliegi e la stessa via degli Abeti, a pochi metri dal cavalcavia autostradale.

