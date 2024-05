L'accoglienza della Madonna di Fatima all'Ultravolo di Rio Vivo

TERMOLI. Giornate intense, cariche di emozioni, si stanno vivendo a Termoli in questi giorni. È un continuo “pellegrinaggio” quello che si registra nella parrocchia di San Timoteo da sabato scorso, quando la Beata Maria Vergine di Fatima è arrivata in città.





Nel pomeriggio di ieri, l’effige della Madonnina è stata trasferita presso l’Ultravolo di Rio Vivo, per permettere ai residenti di vedere da vicino e onorare con le preghiere la Santa Madre di Fatima.

Come ha detto Papa Francesco, “la Madonna è educata. Bussa alle nostre porte e noi dobbiamo aprire per ricevere la sua visita”. È così, ieri è scesa nelle zone periferiche di Rio Vivo a bussare nelle case dei residenti che, non solo hanno aperto le loro porte ma soprattutto il loro cuore.





Momento di altissima commozione al suo arrivo, accolta dai fedeli e dai dirigenti del campo Ultravolo, Michele D’Auria e Nicola Della Porta. Tornati intorno alle 18 in parrocchia, la chiesa si è riempita fino ad avere solo posti in piedi, è stata celebrata la messa da don Benito insieme a Padre Emiliano Antenucci rettore del Santuario della Madonna del Silenzio in Avezzano e con loro anche Padre Costantino di Santa Croce di Magliano.

Padre Emiliano tra le altre cose è anche originario di Vasto.

“Il silenzio è un dono grande che ci fa il Signore- ha detto Padre Emiliano durante l’omelia- ma è un dono che ci dobbiamo fare anche noi visto che oggi viviamo nella dittatura del rumore, soprattutto interiore ed esteriore, e allora riscoprire il silenzio è come un cellulare che si ricarica, si rigenera per poi migliorare sempre di più”.

Oggi settimo giorno della presenza della Madonnina a Termoli, giornata intensa dedicata a tutti i fidanzati e gli sposi e gli innamorati. Giornata dedicata alla Parrocchia di Sant’Antonio e di San Giacomo degli Schiavoni. Alle 19 è prevista la Santa Messa che dovrebbe essere celebrata assieme a don Benito dall’ex vescovo di Termoli Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne.

Poi alle 21 l’attesissimo concerto in Piazza Monumento dei Gen Verde. Il gruppo Gen Verde International Performing Arts Group è composto da 19 artiste provenienti da 14 paesi. È evidente, quindi, che il punto di forza di questo gruppo è l’internazionalità e la ricchezza culturale, caratteristiche che danno un tocco originale alla sua musica. Lo scopo del Gen Verde è quello di dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell’umanità, avviata faticosamente ma inesorabilmente verso la fraternità.

Il Gen Verde, con la sua musica ricca di accenti e toni multiculturali, vuole promuovere la fraternità universale e favorire il dialogo tra le diverse culture e religioni. La recente situazione pandemica, non ci ha fermato, anzi è stato per noi un periodo di forte produzione artistica. Vorremmo continuare e raggiungere sempre più luoghi e persone. Un concerto che davvero sarà senza remore un evento che richiamerà una moltitudine di persone perché loro sono davvero coinvolgenti con i loro canti e la loro musica.

