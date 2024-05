Un passo di lato, il vice sindaco Di Tommaso non si ricandida a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il vice sindaco uscente di Santa Croce di Magliano, Pierluigi Di Tommaso, ha scelto di non ricandidarsi e ha affidato a un messaggio social il suo commiato, in cui descrive l'esperienza maturata nell'amministrazione Florio.

«Con non poca emozione mi ritrovo a scrivere questa nota per comunicare alla cittadinanza che non sarò candidato alla ormai prossima tornata elettorale per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Santa Croce di Magliano. Termina così, quindi, questa bellissima, intensa e a tratti difficile esperienza iniziata nel maggio 2019. Un pizzico di nostalgia c’è ma al tempo stesso è forte e orgogliosa la rivendicazione di tutte le attività poste in essere dal mio assessorato nell’ambito delle politiche ambientali e di manutenzione del patrimonio.

Tanto è stato realizzato, molto va ancora fatto o migliorato, ma non posso non ricordare le centinaia di attività manutentive svolte capillarmente sulla rete idrica comunale che ci hanno permesso di risolvere criticità ataviche di approvvigionamento nelle case di tanti concittadini, tanto nel centro abitato quanto nelle periferiche contrade.

Per non parlare dei cospicui finanziamenti ottenuti e delle continue e meticolose attività di manutenzione svolte sul patrimonio comunale in generale e sulla pubblica illuminazione che oggi si presenta funzionale ed efficientata su quasi tutto il territorio. E ancora, voglio ricordare gli innumerevoli interventi di manutenzione del verde pubblico, svolti dal personale operaio dipendente del Comune e da ditte terze affidatarie del servizio, il tutto per cercare quanto più possibile di far vivere ai cittadini un contesto paese ordinato e pulito unitamente ad un servizio di raccolta differenziata efficiente e al tempo stesso capace di non gravare eccessivamente sulle tasche di tutti noi.

Terminano così cinque anni che mi hanno donato tanto e il cui ricordo custodirò sempre gelosamente. Voglio ringraziare ogni singolo cittadino incontrato durante questo ricco ed entusiasmante percorso, voglio ringraziare tutti voi per la stima, l’affetto sincero e disinteressato, la fiducia e le tante parole di incoraggiamento che sempre mi avete manifestato durante questi anni in cui la nostra Amministrazione si è ritrovata ad operare spesso in contesti di estrema difficoltà dettati dalla drammatica situazione economico-finanziaria dell’Ente e dai due anni di emergenza sanitaria a causa della pandemia da Coronavirus che in maniera tanto dolorosa ha colpito la nostra comunità.

Ai miei concittadini che tanto hanno creduto in me e al mio paese auguro ora semplicemente il meglio. Possa la futura Amministrazione Comunale continuare ad operare nel solco dell’esclusivo interesse dei cittadini stando ben alla larga da logiche personalistiche che nulla di buono garantirebbero. Spero di lasciare in ognuno di voi il piacevole ricordo di un ragazzo, un volontario al servizio della propria comunità che, con umiltà, rispetto per l’Istituzione rappresentata, impegno costante e disinteressato ha provato a fare del suo meglio.

Non possono mancare infine i miei più sinceri ringraziamenti al sindaco, ai colleghi di amministrazione, al personale dipendente dell’Ente e a tutti coloro con i quali ho collaborato in questi anni per i bellissimi rapporti personali e di lavoro instaurati e per tutto quanto è stato realizzato insieme. Permettetemi inoltre di ringraziare i miei amici e la mia straordinaria famiglia, sempre presente, a me sempre vicina, con intensità e discrezione al tempo stesso, nei momenti difficili. A loro, che sono il mio tutto, devo ciò che sono. Arrivederci!»