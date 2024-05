Il gruppo "Tradizioni Amiche" presente alla Peregrinatio del corpo di Sant'Antonio Abate

TERMOLI. Il gruppo folclorico musicale Tradizioni Amiche di Termoli parteciperà alla Peregrinatio del corpo di Sant'Antonio Abate, in provincia di Lecce, a Carmiano, dal 3 al 6 maggio.

Nella serata di venerdì 3 maggio, al termine dell'intronizzazione del Reliquiario e della solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Luigi Pezzuto, si svolgerà il canto popolare termolese del Sant'Antonio Abate, eseguito dal gruppo folk "Tradizioni Amiche".

Un momento di grazia arricchirà il Giubileo Parrocchiale.

A maggio 2024 arriveranno, nella Comunità Parrocchiale di Carmiano, le reliquie del corpo di Sant’Antonio Abate, custodite dall’XI secolo nella Chiesa di Saint Trophime ad Arles in Francia.

Dopo essere già state in Italia tra il 2006 (furono portate anche a Novoli) e il 2008, in diversi momenti e diverse città, e poi a Gubbio nel 2012, ritorneranno per la quinta volta nella nostra nazione per fare tappa qui a Carmiano.

Dall’XI secolo il corpo di Sant’Antonio abate si trova in Francia, quando il nobile francese Jocelin de Chateau Neuf le ottenne in dono dall’Imperatore di Costantinopoli, dopo essere state traslate prima ad Alessandria d’Egitto nel 561 e verso il 635, per l’occupazione araba, a Costantinopoli.

Prepariamoci nella fede a vivere questi giorni di grazia e “facciamo in modo che la devozione a Sant’Antonio Abate sia sempre viva in mezzo al nostro popolo ed imploriamo da Lui il ritorno di ciascuno di noi alla pratica della vita cristiana”.