Lavori in corso, il ripristino dell'ascensore di viale Trieste fissato al 13 maggio

Work in progress

Work in progress ven 03 maggio 2024

TERMOLI. Slittano i tempi di riconsegna e del ripristino dell'ascensore che da viale Trieste conduce alla stazione ferroviaria, nel sottopasso.

Utilizzato sia dai residenti che dai viaggiatori, per arrivare in centro oppure salire sui binari, i lavori hanno subito un allungamento di quasi un mese e messo rispetto alla scadenza del 5 aprile che era stata indicata in precedenza.

Azioni di profonda manutenzione, che hanno comportato più giornate di lavoro, anche stamani tecnici e operai erano impegnati nel vano adiacente alla cabina dell'elevatore.

La riapertura dell'ascensore è attesa anche considerate le temperature che da qui in avanti saranno in ascesa, basti pensare che oggi sono in netta risalita rispetto ai giorni scorsi.

Il crono-programma della ditta che opera per conto di Rfi prevede allo stato il ritorno in funzione al prossimo 13 maggio.

Galleria fotografica