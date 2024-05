Diabetici del basso Molise a Bologna, al via la conferenza nazionale

TERMOLI. Partita ieri pomeriggio la delegazione dell'associazione Diabetici del basso Molise, che partecipa oggi e domani, a Bologna, alla "Decima conferenza nazionale delle associazioni che operano nell'ambito del diabete in Italia", organizzata da Diabete Italia, la più grande rete di associazioni riguardanti questa patologia.

Diabete Italia nasce nel 2004 come unione di tutti gli stakeholder del mondo del diabete (federazioni nazionali delle associazioni di pazienti AGD Italia, ANIAD, Diabete Forum e società scientifiche), ed evolve oggi come prima rete di associazioni di volontariato di una patologia cronica in Italia, il diabete, garantendo rappresentatività su base regionale e nazionale sia al diabete tipo 2 che al diabete tipo 1 negli adulti e nell'età evolutiva. La nuova forma della rete non escluderà comunque l'apporto delle società scientifiche già precedentemente coinvolte (AMD, SIEDP, SIMG e OSDI), ma anzi ne valorizzerà l'apporto chiamandole a validare i contenuti scientifici delle iniziative future.

Anche il Molise sarà presente a Bologna il prossimo weekend, grazie all'associazione diabetici basso Molise (Adbm) aderente Aniad, con i referenti regionali Giuseppe Ferrieri, Rocco Giacomodonato e Alberta Zulli che è anche giornalista di Termolionline.