"Un giorno da pescatore": scoprire le ricchezze del mare

"Un giorno da pescatore": l'intervista a Francesca Biondo

TERMOLI. Mattinata da ricordare, quella di ieri, venerdì 3 maggio, dedicata ai più piccoli nell'ambito del progetto "Un giorno da pescatore", che ha visto protagonisti i bambini dell'Istituto Comprensivo Schweitzer.

Attività realizzata nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura - annualità 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Un'emozionante giornata dedicata ad educare e divertire gli alunni esploratori sul mondo affascinante della pesca. Il peschereccio diventa un'aula e il mare il libro da sfogliare, apprendendo le tecniche di pesca tradizionali e scoprendo i segreti della cucina assieme allo chef Giorgio.

UN GIORNO DA PESCATORE

A Termoli per l’iniziativa “un giorno da pescatore”. Una giornata dedicata a 50 bambini di quarta elementare, della scuola di via Stati Uniti dell'istituto comprensivo Schweitzer, che hanno visitato un’imbarcazione da pesca a strascico per conoscere gli spazi, le tecniche di pesca, la sarcitura delle reti e le regole del mare insieme al comandante Basso Cannarsa. Il percorso è proseguito presso il punto ristoro Pesce Nostrum, alla presenza della Capitaneria di Porto di Termoli, dove insieme allo chef Giorgio e a Giuseppe Nardone i bambini hanno imparato a conoscere i pesci dell’Adriatico e a trasformare un merluzzo in nuggets dal sapore speciale.

“Una giornata dedicata a far conoscere ai più piccoli il meraviglioso mondo del mare e della pesca. Un mondo poco conosciuto e talvolta disprezzato che ha invece un ruolo fondamentale per intere comunità costiere e per garantire il miglior pescato sulle tavole degli italiani - ha dichiarato Francesca Biondo, presidente dell’osservatorio nazionale della pesca - per questo oltre al nostro ruolo principale di formare gli operatori del settore portiamo avanti l’impegno di trasmettere ai bambini l’amore per il mare e la conoscenza di un settore tradizionale come quello della pesca".

