Spettacolo e devozione, GenVerde sul palco di piazza Monumento: oggi la grande processione

GenVerde a Termoli

TERMOLI. La giornata è stata dedicata alle parrocchie di Sant’Antonio e San Giacomo e la giornata è stata dedicata a tutti i fidanzati, gli sposi e gli innamorati. In mattinata, c’è stata la Santa Messa del mattino e ci sono state delle celebrazioni eucaristiche con il rinnovo delle promesse matrimoniali e le benedizioni dei fidanzati e delle donne incinte. Durante la giornata si sono susseguite le visite di numerosi fedeli provenienti anche da fuori regione, che hanno omaggiato con amore, preghiera e devozione la Madonnina. In tanti si sono accostati alle confessioni. Alle 19,00 c’è stata la Santa Messa celebrata da Padre Michele Tumbarello, anche questa liturgia è stata seguita da tantissimi fedeli, che hanno riempito la chiesa di San Timoteo, per seguire la Messa della sera. La serata si è conclusa con il concerto del “Gen Verde”, il gruppo composto da artiste internazionali provenienti da 14 paesi diversi che si esibiscono in tutto il mondo, con lo stesso obiettivo: dar voce alle persone, ai popoli, chiamati a vivere la fraternità universale. Il concerto è cominciato alle ore 21,00, in Piazza Monumento e anche questo è stato seguito ed apprezzato da tantissimi cittadini che si sono riversati in centro per ascoltare i canti e la musica.

PROGRAMMA DELL’OTTAVA GIORNATA DEL PELLEGRINAGGIO DELLA MADONNA DI FATIMA: IL PROGRAMMA DEL 4 MAGGIO

(Maria donna missionaria e Madre delle vocazioni)

Programma dell’ottava giornata di pellegrinaggio della Madonna di Fatima: il programma del 4 maggio.

La giornata odierna sarà dedicata alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli e sarà dedicata alla vita battesimale, umana, coniugale, consacrata, alla missionarietà della chiesa. Ci sarà l’attenzione all’evangelizzazione e all’educazione.

Alle 15, centro La Vida in via dei Palissandri – incontro “Gen Verde in dialogo con i giovani”

Alle 16,30 ci sarà la conferenza tenuta da Andrea Monda, il direttore dell’Osservatore Romano, dal titolo: “Maria e la comunicazione”. Alle 19,00 ci sarà la Santa Messa celebrata da Mons. Leo Boccardi, Nunzio Apostolico. Successivamente ci sarà la grande processione per le vie della città “Aux Flambeaux”

Ricordiamo che durante tutta la permanenza della Madonnina sarà possibile celebrare l’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni richieste: confessione, comunione, preghiera per il Papa e visita alla chiesa. L’Indulgenza Plenaria è sempre possibile offrirla per i fedeli defunti o per sé stessi.

Inoltre, che sarà possibile per tutta la permanenza della Madonna in parrocchia visitare la chiesa, che rimarrà aperta dalle 7.00 alle 23.00.

Ogni mattina:

-ore 08.00 “Buongiorno Maria” - recita delle Lodi

-ore 08.30 celebrazione eucaristica. Ogni giorno visita a turno delle comunità parrocchiali cittadine

-dalle ore 09.30 in poi, visite organizzate per gruppi

-ore 11.30 recita del Santo Rosario

-ore 12,00 recita dell’Angelus con Atto di consacrazione al cuore Immacolato di Maria dei presenti

Pomeriggio:

-a partire dalle 15,00 visite libere dei fedeli

-ore 16,30-17,30 Adorazione eucaristica giornaliera

-ore 18,30 Santo Rosario meditato

-ore 19,00 celebrazione eucaristica

-ore 21 “Buonanotte a Maria”: racconto delle apparizioni e compieta.

