Due gruppi di future mamme entusiaste dell'Open day al Punto nascita di Termoli

Open day al Punto nascita di Termoli: l'intervista al primario facente funzioni, Saverio Flocco

TERMOLI. Ottima riuscita al Punto nascita di Termoli dell'Open day organizzato dall'Asrem in occasione della Festa della Mamma.

Iniziativa che apre la settimana di appuntamenti dedicati alle donne, alle madri e alle future genitrici.

Due i gruppi di donne in gravidanza che si sono avvicendate dalle ore 9 alle 13, presso l’Uoc di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero ‘San Timoteo” di Termoli, dove lo staff del Reparto, guidato dal primario facente funzioni Saverio Flocco, ha accolto le donne interessate, mettendosi a disposizione per rispondere a domande e chiarire eventuali dubbi su gravidanza e parto, quali indagini effettuare e quando.





Nel corso della giornata sono state effettuate visite pre-concezionali gratuite allo scopo di individuare eventuali fattori di rischio della gravidanza e attuare misure di prevenzione. Inoltre, focus sui corsi di preparazione al parto, sulle procedure di assistenza al travaglio, sulla possibilità di avere un accompagnatore a supporto durante il travaglio ed il parto, e tanto altro ancora.





La gravidanza è un viaggio straordinario per tutte le donne: dal concepimento al parto. E quando sta per venire alla luce il neonato si alternano emozioni e timori. Non solo le future mamme, ma anche i papà, coinvolti in un percorso mirato per chiarire dubbi e conoscere i dettagli di quello che sarà un momento unico della propria vita.

Particolarmente apprezzata la gentilezza che le donne hanno avuto in reparto, in questa fase di ripartenza, dopo anni di incertezza.

Galleria fotografica