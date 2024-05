A 60 anni dall'ordinazione sacerdotale di monsignor Nicola Pietrantonio

CAMPOMARINO. Messaggio di auguri per il 60esimo anniversario dell'ordinazione presbiterale di monsignor Nicola Pietrantonio.

Il 3 maggio 2024 è ricorso il sessantesimo anniversario dell'ordinazione presbiterale di monsignor Nicola Pietrantonio, parroco a Madonna Grande a Nuova Cliternia.

Con un pensiero augurale il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, il Presbiterio, e tutta la diocesi di Termoli-Larino si uniscono con gioia e in comunione di preghiera alla comunità parrocchiale per lodare e esprime gratitudine al Signore del dono della vocazione e per servizio accolto e vissuto da don Nicola con fede, abnegazione e profonda sensibilità pastorale. Un solido punto di riferimento per la comunità di Madonna Grande, per tutta la Chiesa diocesana, per un territorio che ama e in cui ha investito con fiducia risorse ed energie.

Per don Nicola si consolida così un lungo e intenso cammino vissuto accanto a ogni fratello e sorella che ha incontrato e che continua a guidare amorevolmente nella piena fiducia in Dio, accompagnato dallo sguardo premuroso della Vergine Maria.

Il Signore continui a sostenere il suo ministero con ogni grazia e benedizione.