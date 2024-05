Al Parco comunale le Olimpiadi regionali di primo soccorso

La prevenzione in campo

La prevenzione in campo sab 04 maggio 2024

TERMOLI. Domenica 5 maggio 2024 si terrà al Parco Comunale di Termoli la seconda edizione delle Olimpiadi regionali di Primo Soccorso a partire dalle ore 9.

In Europa e negli Stati Uniti muoiono circa 700.000 persone ogni anno. Il 70-80% di tali eventi avviene nelle abitazioni private, mentre un terzo accade sul posto di lavoro o in strada. Molte di queste vite potrebbero sicuramente essere salvate se un maggior numero di soccorritori laici fosse in grado di praticare immediatamente la rianimazione cardiopolmonare (Rcp).

Per questo la diffusione e l’insegnamento della cultura e delle pratiche di primo soccorso è un obiettivo primario della Croce Rossa Italiana ed è perseguito organizzando una competizione denominata “Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti”, che vedrà le squadre degli Istituti presenti sul territorio regionale mettersi alla prova con simulazioni di soccorso dopo aver affrontato delle esercitazioni teorico/pratiche con i Volontari della Croce Rossa Italiana afferenti al Comitato Regionale Molise, adeguatamente formati mediante corsi interni mirati.

Giunti alla seconda edizione, quest’anno la Regione Molise vedrà concorrere alle fasi regionali ben nove Istituti: - Liceo Scientifico Statale "A. Romita" di Campobasso; - Liceo Statale "Giuseppe Maria Galanti" di Campobasso; - Istituto Statale D'istruzione Superiore "Majorana-Fascitelli" di Isernia; - Istituto Omnicomprensivo D'Agnillo di Agnone; - Istituto Omnicomprensivo "A. Giordano di Venafro; - Omnicomprensivo Di Santa Croce Di Magliano; - Omnicomprensivo "Giulio Rivera" di Guglionesi; - Istituto "Ettore Majorana" Di Termoli; - Ipseoa "Federico Di Svevia" di Termoli.

L’evento è aperto a tutta la popolazione che è invitata a prendere parte come spettatrice alle Olimpiadi regionali di Primo Soccorso. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Termoli per aver fornito la location e concesso il Patrocinio, unitamente al Comune di Campobasso.